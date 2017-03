EAGLE zaprezentuje wycinarkę laserową o mocy 12kW na targach STOM-LASER 2017

Targi STOM, to znakomita okazja na zobaczenie najnowszych technologii, obrabiarek, maszyn i narzędzi oraz materiałów stosowanych do obróbki metali i blach. W tym roku będziemy obecni w pawilonie E, stoisko numer 10.



Godziny otwarcia targów:



28.03.2017: 9.00–16.30

29.03.2017: 9.00–16.30

30.03.2017: 9.00-15.00



Podczas targów firma Power-Tech zaprezentuje wycinarki laserowe:

EAGLE iNspire 1530 12kW – premierowy pokaz wycinarki z głowicą EAGLE eVa

eSmart 1530 3kW – ekonomiczna, tania w zakupie i eksploatacji seria

Co najważniejsze, jest to już X, jubileuszowa edycja Targów Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi. Technologia obróbki laserowej w ubiegłym roku cieszyła się dużą popularnością podczas tej imprezy. Nie inaczej będzie w przypadku tegorocznej edycji. Na mapie targowej kieleckie STOM-LASER 2017 jest odpowiednim miejscem dla wszystkich zainteresowanych obróbką laserową, technologią cięcia stali oraz automatyzacją produkcji. Dla potencjalnych klientów jest to szansa, aby zobaczyć nowości z branży. Ponadto organizatorzy imprezy przygotowali dla zwiedzających szereg wydarzeń towarzyszących. Zaplanowano „Seminarium obróbki laserowej”, szczególnie interesujące dla firm poszukujących wycinarki laserowej. Dodatkowo organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w seminarium „Innowacyjne technologie materiałowe w praktyce" oraz „Innowacje szansą krajowego sektora techniki płynowej”.



Power-Tech zaprezentuje swoje topowe maszyny, między innymi zaawansowany technologicznie laser iNspire 1530 o mocy 12kW, wyposażony w innowacyjną głowicę tnącą EAGLE eVa. Wycinarki o tej mocy pozwalają uzyskiwać najwyższe prędkości cięcia sięgające 150 m/min oraz pozycjonowania 350 m/min i przyspieszenia rzędu 6G.



Przeprowadzimy pokazy cięcia na maszynie o mocy 12kW, między innymi detali o grubości 5 milimetrów z prędkością 20 m/min. Zainteresowanych technologią najwyższej jakości zapraszamy serdecznie na nasze stoisko w Kielcach.