EAGLE wprowadza na rynek wycinarkę laserową 12kW

eVa, to innowacja w skali świata, pierwsza w historii przemysłu głowica bezproblemowo współpracująca z maszynami o nieosiągalnej wcześniej mocy 12 kW.

Głowica eVa to odpowiedź inżynierów EAGLE na rosnące zapotrzebowanie na wydajne, trwałe i solidne rozwiązania w dziedzinie obróbki blach. Urządzenie zostało przygotowane z dbałością o trwałość jej elementów. Dzięki temu otrzymujemy przewagę konkurencyjną wyższą mocą lasera, płynnością produkcji, wysoką wydajnością oraz niższymi kosztami eksploatacji i serwisu.

To, co wyróżnia głowicę typu eVa na tle konkurencji, to brak elementów ruchomych w drodze wiązki lasera oraz stosunkowo prosta w budowie konstrukcja. Inżynierowie pracujący nad głowicą wyposażyli ją w tylko dwie, nieruchome soczewki. Mimo tego, głowica nadal zapewnia zmianę średnicy skupienia i kąta padania wiązki na materiał.

Ponadto szkiełko ochronne znajduje się daleko od procesu cięcia. Oznacza to, że jest ono dużo mniej narażone na zabrudzenia powstające podczas cięcia i przepalania. Efektem tego wymiana szkiełka będzie wymagana dziesięciokrotnie rzadziej niż w głowicach innych producentów. Dodatkowo urządzenie posiada szkło ochronne, zamontowane ponad soczewką kolimującą, które zapobiega powstawaniu zanieczyszczeń na soczewkach.

W wyniku zastosowanych rozwiązań, nowa głowica EAGLE to:

czterokrotnie mniejsza wrażliwość na zabrudzenia,

dziesięciokrotnie rzadsza wymiana szkiełka,

możliwość serwisowania na hali produkcyjnej,

niższe koszty serwisu,

szybkie wpalenia,

cięcie materiału o grubości od 1 do 60 milimetrów,

możliwość automatycznej wymiany dysz,

automatyczne centrowanie,

automatyczne sprawdzanie jakości dyszy.

Zaawansowana konstrukcja urządzenia pozwala na znaczące zwiększenie wydajności pracy wycinarek laserowych i zwiększenie płynność produkcji. Projekt głowicy tnącej jest chroniony 5 patentami, który jest pierwszym tego typu rozwiązaniem stosowanym w wycinarkach laserowych w technologii fiber.